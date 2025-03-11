Гендиректор «Динамо» о том, предлагал ли клуб Захаряну вернуться в аренду: «Официально нет. Желаем Арсену удачи, дай бог ему реализовать свой талант»
В «Динамо» опровергли переговоры о возвращении Арсена Захаряна зимой.
– Константин Генич сказал, что «Динамо» предлагало вернуться Захаряну этой зимой, чтобы получать больше игровой практики. Было ли такое предложение?
– Официально нет. А неофициально – мне неизвестно.
– Как смотрите на его ситуацию в «Реал Сосьедад»?
– Я очень хотел бы, чтобы его карьера развивалась более позитивно. Он безумно талантлив. Мы желаем ему удачи и следим за ним, он хороший футболист. Дай бог ему максимально реализовать свой талант, – сказал гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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