Гендиректор «Динамо» о том, предлагал ли клуб Захаряну вернуться в аренду: «Официально нет. Желаем Арсену удачи, дай бог ему реализовать свой талант»

В «Динамо» опровергли переговоры о возвращении Арсена Захаряна зимой.

– Константин Генич сказал, что «Динамо» предлагало вернуться Захаряну этой зимой, чтобы получать больше игровой практики. Было ли такое предложение?

– Официально нет. А неофициально – мне неизвестно.

– Как смотрите на его ситуацию в «Реал Сосьедад»?

– Я очень хотел бы, чтобы его карьера развивалась более позитивно. Он безумно талантлив. Мы желаем ему удачи и следим за ним, он хороший футболист. Дай бог ему максимально реализовать свой талант, – сказал гендиректор «Динамо » Павел Пивоваров .