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Захарян тренировался в общей группе «Сосьедада» перед матчем с «МЮ»

Арсен Захарян вернулся в общую группу «Реал Сосьедад».

Полузащитник «Реал Сосьедад» был заменен в перерыве матча с «Леганесом» в 25-м туре (3:0). Позже выяснилось, что у него травма прямой мышцы бедра.

«Арсен сегодня тренировался с командой. Он может отправиться на тренировочный сбор команды в ближайшие дни в Манчестере и Мадриде», – сообщили в пресс-службе «Реал Сосьедад». 

13 марта испанский клуб проведет ответный матч с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра завершилась ничьей со счетом 1:1. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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