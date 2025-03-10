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  • Канчельскис о Захаряне: «Раньше Шалимов в «Интере» был, Канчельскис в «МЮ», Харин в «Челси». А сейчас у нас «Сосьедад» считается грандом – смешно, это не топ-клуб»
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Канчельскис о Захаряне: «Раньше Шалимов в «Интере» был, Канчельскис в «МЮ», Харин в «Челси». А сейчас у нас «Сосьедад» считается грандом – смешно, это не топ-клуб»

Андрей Канчельскис рассказал, почему в Европе нет спроса на российских игроков.

– Почему в ваше время был массовый интерес к российским игрокам в Европе, а последние лет 10-15 такого нет?

– Потому что уровень был другой. В наше время в Испании и Германии наших было пять-шесть человек, в Англии четверо, в Италии играло много ребят.

В Италии даже Андрей Талалаев играл, хотя об этом сейчас мало кто помнит, в основном все говорят об Игоре Шалимове, Дмитрии Аленичеве, Омари Тетрадзе, Игоре Симутенкове. В Европу ехали не только суперфутболисты, но и те, кто, может, не был звездой.

А сейчас если кто-то из наших едет туда, то сразу какой-то вой. Вот, смотрите, Арсен Захарян уехал в «Реал Сосьедад»! При всем уважении, но «Реал Сосьедад» – это не топ-клуб.

Раньше был Шалимов в «Интере», Канчельскис в «МЮ», Дмитрий Харин в «Челси». А сейчас у нас «Сосьедад» считается грандом. Ну смешно же, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Российская газета»
logoАндрей Канчельскис
logoРеал Сосьедад
logoАрсен Захарян
logoДмитрий Харин
logoДмитрий Аленичев
logoЛа Лига
Игорь Симутенков
logoИгорь Шалимов
logoсерия А Италия
logoАндрей Талалаев
logoЧелси
logoМанчестер Юнайтед
logoИнтер
logoОмари Тетрадзе
logoпремьер-лига Россия
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