Ван Дейк о будущем в «Ливерпуле»: «Я даже и сам не знаю. Если кто-то скажет, что знает, они солгут»
Вирджил ван Дейк не знает, останется ли он в «Ливерпуле» на следующий сезона.
Контракт 33-летнего защитника с мерсисайдцами рассчитан до 30 июня 2025 года.
«Не знаю, что будет в следующем сезоне. Если кто-то скажет, что знает, то они солгут вам.
Переговоры о контракте приостановлены? Ничего не приостановлено. Я уже говорил: будут новости – вы узнаете. А пока я даже и сам не знаю», – сказал ван Дейк.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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