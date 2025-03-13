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Ван Дейк о будущем в «Ливерпуле»: «Я даже и сам не знаю. Если кто-то скажет, что знает, они солгут»

Вирджил ван Дейк не знает, останется ли он в «Ливерпуле» на следующий сезона.

Контракт 33-летнего защитника с мерсисайдцами рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Не знаю, что будет в следующем сезоне. Если кто-то скажет, что знает, то они солгут вам.

Переговоры о контракте приостановлены? Ничего не приостановлено. Я уже говорил: будут новости – вы узнаете. А пока я даже и сам не знаю», – сказал ван Дейк.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
logoВирджил ван Дейк
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logoЛиверпуль
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