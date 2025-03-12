«Аль-Хилаль» предлагает ван Дейку более 20 млн евро в год. Защитник «Ливерпуля» еще не ответил (L’Equipe)

Вирджил ван Дейк получил многомиллионное предложение из Саудовской Аравии.

По информации L’Equipe, «Аль-Хилаль » предложил защитнику «Ливерпуля » контракт на сумму более 20 млн евро в год.

Нидерландский футболист рассматривает это предложение, но еще не ответил на него. Он предпочитает сосредоточиться на завершении сезона.

Контракт ван Дейка с английским клубом истекает летом. Статистику 33-летнего игрока можно найти здесь .