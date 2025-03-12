«Аль-Хилаль» предлагает ван Дейку более 20 млн евро в год. Защитник «Ливерпуля» еще не ответил (L’Equipe)
Вирджил ван Дейк получил многомиллионное предложение из Саудовской Аравии.
По информации L’Equipe, «Аль-Хилаль» предложил защитнику «Ливерпуля» контракт на сумму более 20 млн евро в год.
Нидерландский футболист рассматривает это предложение, но еще не ответил на него. Он предпочитает сосредоточиться на завершении сезона.
Контракт ван Дейка с английским клубом истекает летом. Статистику 33-летнего игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: L’Equipe
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