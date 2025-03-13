Стерлинг – первый англичанин с голевыми действиями за 4 разных клуба в ЛЧ
Рахим Стерлинг сделал две голевые передачи в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСВ (2:2).
Вингер «Арсенала» стал первым в истории англичанином, совершившим не менее одного голевого действия за четыре разных клуба в главном еврокубковом турнире.
Ранее Стерлинг выступал за «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Squawka
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