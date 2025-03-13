У «Реала» 1 победа над «Атлетико» в основное время в 10 последних матчах
«Реал» обыграл «Атлетико» в основное время лишь раз более чем за два года.
Команды Карло Анчелотти и Диего Симеоне встречаются в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Реал» выиграл первый матч со счетом 2:1. Он впервые с сентября 2022 года уложился в 90 минут.
Основное время ответной игры завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев «Метрополитано».
При этом за указанный период «сливочные» еще дважды выигрывали в дополнительное время, четыре матча завершились вничью, две победы одержал «Атлетико».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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