У «Реала» 1 победа над «Атлетико» в основное время в 10 последних матчах

«Реал» обыграл «Атлетико» в основное время лишь раз более чем за два года.

Команды Карло Анчелотти и Диего Симеоне встречаются в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Реал » выиграл первый матч со счетом 2:1. Он впервые с сентября 2022 года уложился в 90 минут.

Основное время ответной игры завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев «Метрополитано».

При этом за указанный период «сливочные» еще дважды выигрывали в дополнительное время, четыре матча завершились вничью, две победы одержал «Атлетико ».