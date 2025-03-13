«Арсенал» выиграл 1 из 5 последних матчей. Дальше – «Челси»
«Арсенал» одержал лишь одну победу в пяти последних матчах.
Сегодня команда Микеля Артеты сыграла вничью с ПСВ (2:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Ранее она разделила очки в АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:1) и «Ноттингем Форест» (0:0), а также уступила «Вест Хэму» (0:1). Единственная победа на этом отрезке – над ПСВ (7:1) на прошлой неделе.
16 марта «Арсенал» примет «Челси» в Премьер-лиге.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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