«Арсенал» при Артете 2 раза подряд вышел в 1/4 финала ЛЧ. До него в последний раз были там в 2010-м

«Арсенал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов второй раз подряд.

Лондонский клуб сыграл вничью с ПСВ в ответном матче 1/8 финала турнира (2:2, первая игра – 7:1) и пробился в следующий раунд.

В прошлом сезоне «Арсенал » тоже вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, где потерпел поражение от «Баварии» (2:2, 0:1).

Таким образом, «канониры» сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов второй раз подряд при Микеле Артете. До его назначения клуб не добирался до этой стадии турнира с 2010 года.