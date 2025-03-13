«Арсенал» при Артете 2 раза подряд вышел в 1/4 финала ЛЧ. До него в последний раз были там в 2010-м
«Арсенал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов второй раз подряд.
Лондонский клуб сыграл вничью с ПСВ в ответном матче 1/8 финала турнира (2:2, первая игра – 7:1) и пробился в следующий раунд.
В прошлом сезоне «Арсенал» тоже вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, где потерпел поражение от «Баварии» (2:2, 0:1).
Таким образом, «канониры» сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов второй раз подряд при Микеле Артете. До его назначения клуб не добирался до этой стадии турнира с 2010 года.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости