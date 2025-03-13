Менди заменен из-за травмы задней поверхности бедра в матче «Реала» с «Атлетико»
Ферлан Менди заменен из-за травмы в матче с «Атлетико».
В конце второго тайма ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов защитник «Реала» повредил мышцу задней поверхности левого бедра. Ему потребовалась замена.
Вместо француза на 83-й минуте вышел Фран Гарсия.
Статистику 29-летнего Менди можно изучить здесь.
«Атлетико» – «Реал». 1:0 – Винисиус не забил пенальти! Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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