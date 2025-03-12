«Винисиус много болтает и провоцирует. В «Реале» 7-8 игроков с таким же цветом кожи, но проблемы только у него». Экс-капитан Парагвая Гамарра о бразильце

Гамарра назвал Винисиуса из «Реала» болтуном и призвал следить за поведением.

«Винисиус много болтает. В «Реале » 7 или 8 игроков с таким же цветом кожи, но проблемы только у него.

Он слишком много провоцирует», – отметил бывший капитан сборной Парагвая Карлос Гамарра.