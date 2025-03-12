«Винисиус много болтает и провоцирует. В «Реале» 7-8 игроков с таким же цветом кожи, но проблемы только у него». Экс-капитан Парагвая Гамарра о бразильце
Гамарра назвал Винисиуса из «Реала» болтуном и призвал следить за поведением.
«Винисиус много болтает. В «Реале» 7 или 8 игроков с таким же цветом кожи, но проблемы только у него.
Он слишком много провоцирует», – отметил бывший капитан сборной Парагвая Карлос Гамарра.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Rock&Pop Paraguay
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