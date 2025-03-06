Анчелотти о расизме: «Винисиус находится в центре внимания, но не он один. Игроков оскорбляют, потому что они сильны? Это может стать оправданием, но так не должно быть»
Карло Анчелотти высказался о расизме в испанском футболе.
«К сожалению, это все еще очень актуальная проблема. Винисиус находится в центре внимания, но не он один, то же самое происходило и с Нико Уильямсом. Можно сделать большие шаги вперед.
Их оскорбляют, потому что они сильны? Это может стать оправданием, но так не должно быть», – сказал главный тренер «Реала» в подкасте комика Джакомо Поретти.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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