Анчелотти о расизме: «Винисиус находится в центре внимания, но не он один. Игроков оскорбляют, потому что они сильны? Это может стать оправданием, но так не должно быть»

Карло Анчелотти высказался о расизме в испанском футболе.

«К сожалению, это все еще очень актуальная проблема. Винисиус находится в центре внимания, но не он один, то же самое происходило и с Нико Уильямсом . Можно сделать большие шаги вперед.

Их оскорбляют, потому что они сильны? Это может стать оправданием, но так не должно быть», – сказал главный тренер «Реала » в подкасте комика Джакомо Поретти.