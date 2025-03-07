Защитник «Райо» Лежен: «Винисиуса донимают игроки и болельщики. Мне он кажется хорошим человеком, но из-за его поведения дела иногда идут не очень хорошо»
Защитник «Райо Вальекано» назвал Винисиуса хорошим человеком.
«Винисиус – молодой игрок, которому еще есть чему учиться. Он старается, но команды, игроки и болельщики его донимают.
Мне он кажется хорошим человеком, который не хочет кому-то вредить или делать что-то неправильно. Однако из-за его поведения и конкуренции дела у него иногда идут не очень хорошо», – сказал в интервью EFE Флориан Лежен перед матчем «Мадрида» и «Райо Вальекано», который пройдет 9 марта.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Mundo Deportivo
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