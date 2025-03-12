Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/2 финала. «Зенит» в гостях у «Ростова», ЦСКА против «Динамо»
Сегодня пройдут первые матчи 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
«Зенит» сыграет на выезде с «Ростовом», ЦСКА примет московское «Динамо».
Победители двухматчевых противостояний выйдут в финал Пути РПЛ, проигравшие – во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов.
Фонбет Кубок России
Путь РПЛ
1/2 финала
Первые матчи
Россия. FONBET Кубок России 12 марта 15:15
Путь РПЛ – полуфиналРостов Арена
Россия. FONBET Кубок России 12 марта 17:30
Путь РПЛ – полуфиналВЭБ Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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