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Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. 1/2 финала. «Зенит» в гостях у «Ростова», ЦСКА против «Динамо»

Сегодня пройдут первые матчи 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

 «Зенит» сыграет на выезде с «Ростовом», ЦСКА примет московское «Динамо». 

Победители двухматчевых противостояний выйдут в финал Пути РПЛ, проигравшие – во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов. 

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

1/2 финала

Первые матчи

Россия. FONBET Кубок России 12 марта 15:15
Путь РПЛ – полуфинал
Ростов Арена
Ростов
До матча
-XG-
Зенит
Коэффициенты
Россия. FONBET Кубок России 12 марта 17:30
Путь РПЛ – полуфинал
ВЭБ Арена
ЦСКА
До матча
-XG-
Динамо
Коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Фонбет Кубка России

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
результаты
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