Мбаппе включен в старт «Реала» на игру с «Атлетико». У форварда был мышечный дискомфорт
Килиан Мбаппе сыграет с «Атлетико» с первой минуты.
Ранее сообщалось, что нападающий «Реала» испытывает мышечный дискомфорт, а потому его участие в матче было под вопросом.
Главный тренер Карло Анчелотти выбрал на игру 1/8 финала Лиги чемпионов такой состав:
– вратарь: Тибо Куртуа;
– защита: Ферлан Менди, Рауль Асенсио, Антонио Рюдигер, Федерико Вальверде;
– полузащита: Орельен Тчуамени, Лука Модрич, Джуд Беллингем;
– нападение: Родриго, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Реала»
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