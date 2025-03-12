Мбаппе включен в старт «Реала» на игру с «Атлетико». У форварда был мышечный дискомфорт

Килиан Мбаппе сыграет с «Атлетико» с первой минуты.

Ранее сообщалось , что нападающий «Реала » испытывает мышечный дискомфорт, а потому его участие в матче было под вопросом.

Главный тренер Карло Анчелотти выбрал на игру 1/8 финала Лиги чемпионов такой состав:

– вратарь : Тибо Куртуа ;

– защита : Ферлан Менди, Рауль Асенсио, Антонио Рюдигер, Федерико Вальверде ;

– полузащита : Орельен Тчуамени, Лука Модрич, Джуд Беллингем;

– нападение : Родриго, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе.

«Атлетико» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00