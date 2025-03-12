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Мбаппе включен в старт «Реала» на игру с «Атлетико». У форварда был мышечный дискомфорт

Килиан Мбаппе сыграет с «Атлетико» с первой минуты.

Ранее сообщалось, что нападающий «Реала» испытывает мышечный дискомфорт, а потому его участие в матче было под вопросом.

Главный тренер Карло Анчелотти выбрал на игру 1/8 финала Лиги чемпионов такой состав:

вратарь: Тибо Куртуа;

защита: Ферлан Менди, Рауль Асенсио, Антонио Рюдигер, Федерико Вальверде;

полузащита: Орельен Тчуамени, Лука Модрич, Джуд Беллингем;

нападение: Родриго, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе.

«Атлетико» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Реала»
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoДжуд Беллингем
logoАнтонио Рюдигер
logoКарло Анчелотти
logoВинисиус Жуниор
logoКилиан Мбаппе
logoФедерико Вальверде
logoАтлетико
logoФерлан Менди
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРауль Асенсио
logoЛука Модрич
logoРодриго
logoОрельен Тчуамени
logoТибо Куртуа
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