Мбаппе – в заявке «Реала» на матч с «Атлетико» в ЛЧ. Участие форварда было под вопросом из-за мышечного дискомфорта
Килиан Мбаппе сможет сыграть против «Атлетико» в Лиге чемпионов.
Нападающий вошел в заявку «Реала» на сегодняшний ответный матч 1/8 финала. Ранее стало известно, что участие Мбаппе в дерби находится под вопросом из-за мышечного дискомфорта.
Marca сообщает, что после утренних медицинских тестов в «Реале» позитивно настроены относительно физических кондиций Мбаппе. Не исключено, что форвард начнет матч в стартовом составе, однако это произойдет лишь при условии его полной готовности. Отмечается, что за состоянием француза будут следить в том числе на предматчевой разминке.
Ответный матч «Атлетико» и «Реала» пройдет на «Метрополитано» и начнется в 23:00 по московскому времени. В первой игре «сливочные» одержали победу со счетом 2:1.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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