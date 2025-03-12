Мбаппе – в заявке «Реала» на матч с «Атлетико» в ЛЧ. Участие форварда было под вопросом из-за мышечного дискомфорта

Килиан Мбаппе сможет сыграть против «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Нападающий вошел в заявку «Реала » на сегодняшний ответный матч 1/8 финала. Ранее стало известно , что участие Мбаппе в дерби находится под вопросом из-за мышечного дискомфорта.

Marca сообщает, что после утренних медицинских тестов в «Реале» позитивно настроены относительно физических кондиций Мбаппе. Не исключено, что форвард начнет матч в стартовом составе, однако это произойдет лишь при условии его полной готовности. Отмечается, что за состоянием француза будут следить в том числе на предматчевой разминке.

Ответный матч «Атлетико» и «Реала» пройдет на «Метрополитано» и начнется в 23:00 по московскому времени. В первой игре «сливочные» одержали победу со счетом 2:1.