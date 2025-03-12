Глава RFEF о встрече по вопросам судейства в Ла Лиге: «Подобного не было раньше, мы в начале пути. Благодарим «Реал» за присутствие»

Глава RFEF отметил позитивную динамику в обсуждении вопросов судейства в Ла Лиге.

В среду состоялась встреча с участием представителей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), Технического комитета судей (CTA) и клубов Ла Лиги, в ходе которой обсуждались возможные реформы судейства. На мероприятии, присутствовали, в частности, глава CTA Луис Медина Канталехо, президент Ла Лиги Хавьер Тебас, директор «Реала » Хосе Анхель Санчес и президент «Севильи» Хосе Мария Дель Нидо Карраско.

Relevo сообщает о планах дальнейшего обсуждения деталей реформы судейства в Ла Лиге – следующая встреча по данному вопросу намечена на 26 марта.

«Благодарим «Реал» за присутствие. Мы находимся в самом начале пути, подобных встреч не было никогда раньше. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти.

Существуют нормативные акты, правила и закон о спорте. Все уже обсуждено. Уже обсуждались английская и немецкая модели, хотя ни одна из них не идеальна – жалобы поступают отовсюду», – сказал президент RFEF Рафаэль Лусан.

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