Глава RFEF о встрече по вопросам судейства в Ла Лиге: «Подобного не было раньше, мы в начале пути. Благодарим «Реал» за присутствие»
В среду состоялась встреча с участием представителей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), Технического комитета судей (CTA) и клубов Ла Лиги, в ходе которой обсуждались возможные реформы судейства. На мероприятии, присутствовали, в частности, глава CTA Луис Медина Канталехо, президент Ла Лиги Хавьер Тебас, директор «Реала» Хосе Анхель Санчес и президент «Севильи» Хосе Мария Дель Нидо Карраско.
Relevo сообщает о планах дальнейшего обсуждения деталей реформы судейства в Ла Лиге – следующая встреча по данному вопросу намечена на 26 марта.
«Благодарим «Реал» за присутствие. Мы находимся в самом начале пути, подобных встреч не было никогда раньше. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти.
Существуют нормативные акты, правила и закон о спорте. Все уже обсуждено. Уже обсуждались английская и немецкая модели, хотя ни одна из них не идеальна – жалобы поступают отовсюду», – сказал президент RFEF Рафаэль Лусан.
«Реал» vs судьи – новый скандал в Испании. Требуют масштабных изменени
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий