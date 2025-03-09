Капелло о жалобах «Реала» на судей: «Мадриду» то непреднамеренно вредят, то благоволят, как и другим. Подозрения нормальны, если вспомнить, что «Барса» платила вице-президенту судейского комитета»

Фабио Капелло связал недоверие «Реала» к судейству с делом Негрейры.

– Как вы оцениваете заявления «Реала» о том, что против клуба ведется судейская кампания?

– Я не верю в подобные истории. «Мадриду », как и всем остальным, в один день причиняют вред, а в другой благоволят, и это делается непреднамеренно.

Дело в том, что если вспомнить, что происходило с судьями и «Барселоной», то подозрения людей нормальны. Все остальное – всего лишь теории, но тот факт, что «Барселона» платила вице-президенту судейского комитета, доказан.

– Вы что-то подозревали?

– Нет, как я мог подумать что-то подобное? Мне и в голову не приходило, что кто-то мог делать такое.

– Вас удивляет, что «Барса» не понесла наказания в спортивном плане?

– Да, я очень удивлен, что ничего не случилось. Хорошо, правосудие работает медленно, но для чего нужен спортивный суд? Это очень серьезный случай, и то, что «Барселона » может выйти из подобной истории без каких-либо санкций, не поддается пониманию. Мне все равно, сколько лет прошло – это не такой уж большой срок, – сказал бывший главный тренер «Реала».