Капелло о жалобах «Реала» на судей: «Мадриду» то непреднамеренно вредят, то благоволят, как и другим. Подозрения нормальны, если вспомнить, что «Барса» платила вице-президенту судейского комитета»
– Как вы оцениваете заявления «Реала» о том, что против клуба ведется судейская кампания?
– Я не верю в подобные истории. «Мадриду», как и всем остальным, в один день причиняют вред, а в другой благоволят, и это делается непреднамеренно.
Дело в том, что если вспомнить, что происходило с судьями и «Барселоной», то подозрения людей нормальны. Все остальное – всего лишь теории, но тот факт, что «Барселона» платила вице-президенту судейского комитета, доказан.
– Вы что-то подозревали?
– Нет, как я мог подумать что-то подобное? Мне и в голову не приходило, что кто-то мог делать такое.
– Вас удивляет, что «Барса» не понесла наказания в спортивном плане?
– Да, я очень удивлен, что ничего не случилось. Хорошо, правосудие работает медленно, но для чего нужен спортивный суд? Это очень серьезный случай, и то, что «Барселона» может выйти из подобной истории без каких-либо санкций, не поддается пониманию. Мне все равно, сколько лет прошло – это не такой уж большой срок, – сказал бывший главный тренер «Реала».
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