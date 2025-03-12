Галеоне о Серии А: «Наполи» только сам может отдать чемпионат, скудетто уже их»
Джованни Галеоне считает «Наполи» явным фаворитом на скудетто.
В 28-м туре Серии А неаполитанцы обыграли «Фиорентину» (2:1).
«Это бред, что «Фиорентина» едва не сравняла счет. После гола Распадори я выключил телевизор. У меня в команде был Гасперини, и на тренировках он был невероятным.
Но, по моему мнению, «Наполи» только сам может отдать чемпионат. Скудетто уже их», – сказал бывший тренер «Наполи» в эфире Radio Kiss Kiss.
«Наполи» идет на втором месте в таблице, отставая от «Интера» на один балл.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости