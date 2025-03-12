Галеоне о Серии А: «Наполи» только сам может отдать чемпионат, скудетто уже их»

Джованни Галеоне считает «Наполи» явным фаворитом на скудетто.

В 28-м туре Серии А неаполитанцы обыграли «Фиорентину» (2:1).

«Это бред, что «Фиорентина» едва не сравняла счет. После гола Распадори я выключил телевизор. У меня в команде был Гасперини, и на тренировках он был невероятным.

Но, по моему мнению, «Наполи» только сам может отдать чемпионат. Скудетто уже их», – сказал бывший тренер «Наполи» в эфире Radio Kiss Kiss.

«Наполи » идет на втором месте в таблице, отставая от «Интера» на один балл.