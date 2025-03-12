«Арсеналу» нужен «киллер», как Дьокереш, или универсал, как Уоткинс. Я бы предпочел их, а не Исака». Экс-хавбек «канониров» Лимпар о форварде для клуба

Андерс Лимпар считает, что Александер Исак не подойдет «Арсеналу».

«Я считаю, что наша команда укомплектована – от вратаря до защитников, полузащитников, креативных игроков. Но у нас нет нападающего. В данный момент у нас нет настоящего «киллера».

Покупка Исака, безусловно, обойдется нам дорого. Он невероятный игрок, потрясающий бомбардир и очень талантливый футболист. Но, на мой взгляд, нам больше нужен кто-то вроде Олли Уоткинса или другого шведа, Виктора Дьокереша , потому что от них мы, скорее всего, получим большую отдачу в плане объема работы на поле.

Мне нравится игра Алекса , но сейчас нам не нужен игрок такого типа. Нам нужен именно «киллер» – как Дьокереш, или универсал высочайшего уровня, как Олли Уоткинс. Алекс сейчас в числе лучших, но если говорить о долгосрочной перспективе, на два-три года, я бы предпочел этих двух игроков», – сказал бывший полузащитник «Арсенала » и сборной Швеции.