Вильям Салиба: «Если мы не будем мечтать выиграть ЛЧ, то нет смысла играть. Мы верим, что можем это сделать. Нужно работать и молиться»

Вильям Салиба заявил, что в «Арсенале» верят в победу в Лиге чемпионов.

В 1/8 финала турнира лондонский клуб играет с ПСВ. Первый матч завершился победой англичан со счетом 7:1.

«Если мы не будем верить или не будем мечтать выиграть Лигу чемпионов, то нет смысла играть.

Мы можем это сделать, мы все верим, что можем это сделать. Мы должны работать и молиться», – сказал защитник «Арсенала ».

Вильям Салиба: «Хочу стать одним из лучших защитников мира однажды. В этом сезоне я не так хорош – не хватает концентрации»