Вильям Салиба: «Если мы не будем мечтать выиграть ЛЧ, то нет смысла играть. Мы верим, что можем это сделать. Нужно работать и молиться»
Вильям Салиба заявил, что в «Арсенале» верят в победу в Лиге чемпионов.
В 1/8 финала турнира лондонский клуб играет с ПСВ. Первый матч завершился победой англичан со счетом 7:1.
«Если мы не будем верить или не будем мечтать выиграть Лигу чемпионов, то нет смысла играть.
Мы можем это сделать, мы все верим, что можем это сделать. Мы должны работать и молиться», – сказал защитник «Арсенала».
Вильям Салиба: «Хочу стать одним из лучших защитников мира однажды. В этом сезоне я не так хорош – не хватает концентрации»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Guardian
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