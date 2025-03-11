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Вильям Салиба: «Если мы не будем мечтать выиграть ЛЧ, то нет смысла играть. Мы верим, что можем это сделать. Нужно работать и молиться»

Вильям Салиба заявил, что в «Арсенале» верят в победу в Лиге чемпионов.

В 1/8 финала турнира лондонский клуб играет с ПСВ. Первый матч завершился победой англичан со счетом 7:1. 

«Если мы не будем верить или не будем мечтать выиграть Лигу чемпионов, то нет смысла играть.

Мы можем это сделать, мы все верим, что можем это сделать. Мы должны работать и молиться», – сказал защитник «Арсенала». 

Вильям Салиба: «Хочу стать одним из лучших защитников мира однажды. В этом сезоне я не так хорош – не хватает концентрации»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Guardian
logoЛига чемпионов УЕФА
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logoпремьер-лига Англия
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