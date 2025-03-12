Объединение профсоюзов строителей заявило о недопуске наблюдателей для проверки условий труда при реконструкции стадиона «Ацтека» к ЧМ-2026. В ФИФА заявили, что не отвечают за строительство

Объединение профсоюзов обвинило ФИФА в недопуске на один из стадионов ЧМ-2026.

Международная федерация профсоюзов строителей и деревообработчиков (BWI) заявило, что ФИФА отказала организации в допуске независимых наблюдателей на стадион «Ацтека» в Мехико, реконструируемый в рамках подготовки к ЧМ-2026 .

По словам генерального секретаря BWI Амбета Юсона, ФИФА мотивировала отказ в доступе на стадион тем, что у рабочих, участвующих в реконструкции, есть собственный профсоюз, и до сих пор инцидентов при строительных работах на «Ацтеке» зафиксировано не было.

«Основываясь на прошлом сотрудничестве с ФИФА, было заключено соглашение о проведении совместных инспекций в Мексике , США и Канаде, но ФИФА отказалась от его подписания, заблокировав независимый надзор на опасных строительных площадках», – говорится в заявлении BWI.

По данным организации, лишь 7% строителей в Мексике состоят в профсоюзах, что делает их уязвимыми из-за плохих условий труда и низкой заработной платы.

«На всех чемпионатах мира гибнут строители, и мы не слышали, чтобы кто-то погиб на стройплощадке в Мексике. Стоит ли нам ждать, когда кто-то умрет? Или следует провести проверку сейчас, чтобы предотвратить любую смертность?» – сказал генеральный секретарь BWI Юсон.

Представитель ФИФА сообщил The Guardian, что руководящий футбольный орган не отвечает за реконструкцию стадиона. При этом ФИФА «стремится уважать и продвигать самые высокие международные трудовые стандарты и стремится обеспечить соблюдение прав работников в различных видах деятельности, непосредственно связанных с ее функционированием». Кроме того, ФИФА следит за условиями труда на стадионе «Ацтека » и активно взаимодействует с заинтересованными сторонами.