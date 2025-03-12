Харгривз о Кейне: «Он устал от отсутствия трофеев, вероятно – в прошлом сезоне ему не повезло. Харри будет претендовать на «Золотой мяч», если выиграет ЛЧ»

Оуэн Харгривз оценил игру Харри Кейна в нынешнем сезоне.

«Харри всегда играл на этом уровне, но, вероятно, он устал от отсутствия трофеев. В прошлом сезоне ему действительно не повезло. В этом году он выиграет один из них.

Но сможет ли он взять большой трофей? Сможет ли он выиграть Лигу чемпионов? В этом случае он станет претендентом на «Золотой мяч », – сказал бывший полузащитник «Баварии» в эфире TNT Sports.