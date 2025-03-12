Харгривз о Кейне: «Он устал от отсутствия трофеев, вероятно – в прошлом сезоне ему не повезло. Харри будет претендовать на «Золотой мяч», если выиграет ЛЧ»
Оуэн Харгривз оценил игру Харри Кейна в нынешнем сезоне.
«Харри всегда играл на этом уровне, но, вероятно, он устал от отсутствия трофеев. В прошлом сезоне ему действительно не повезло. В этом году он выиграет один из них.
Но сможет ли он взять большой трофей? Сможет ли он выиграть Лигу чемпионов? В этом случае он станет претендентом на «Золотой мяч», – сказал бывший полузащитник «Баварии» в эфире TNT Sports.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bayern&Germany
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