Кейн – первый англичанин с 10 голами в сезоне ЛЧ/КЕЧ. Форвард «Баварии» делит с Гирасси 2-ю строчку в списке бомбардиров
Харри Кейн забил 10-й гол в этой Лиге чемпионов и установил рекорд Англии.
Форвард «Баварии» открыл счет в ответном матче 1/8 финала против «Байера» (1:0, второй тайм).
Кейн стал перым англичанином, которому удалось забить 10 голов в одном розыгрыше ЛЧ/КЕЧ.
В списке бомбардиров турнира Кейн делит вторую строчку с Серу Гирасси из «Боруссии». Лидирует Рафинья из «Барселоны» (11).
Всего в 36 матчах сезона Кейн забил 32 гола и сделал 8 ассистов во всех турнирах.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
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