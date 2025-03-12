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  • Кейн – первый англичанин с 10 голами в сезоне ЛЧ/КЕЧ. Форвард «Баварии» делит с Гирасси 2-ю строчку в списке бомбардиров
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Кейн – первый англичанин с 10 голами в сезоне ЛЧ/КЕЧ. Форвард «Баварии» делит с Гирасси 2-ю строчку в списке бомбардиров

Харри Кейн забил 10-й гол в этой Лиге чемпионов и установил рекорд Англии.

Форвард «Баварии» открыл счет в ответном матче 1/8 финала против «Байера» (1:0, второй тайм). 

Кейн стал перым англичанином, которому удалось забить 10 голов в одном розыгрыше ЛЧ/КЕЧ. 

В списке бомбардиров турнира Кейн делит вторую строчку с Серу Гирасси из «Боруссии». Лидирует Рафинья из «Барселоны» (11). 

Всего в 36 матчах сезона Кейн забил 32 гола и сделал 8 ассистов во всех турнирах.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
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