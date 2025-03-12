  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кейн – второй англичанин после Бекхэма, набравший 50 очков по «гол+пас» в ЛЧ. У Харри 39+11 в этом турнире
5

Кейн – второй англичанин после Бекхэма, набравший 50 очков по «гол+пас» в ЛЧ. У Харри 39+11 в этом турнире

Кейн совершил 50-е результативное действие в ЛЧ и повторил достижение Бекхэма.

Нападающий «Баварии» забил гол в ответном матче против «Байера» в 1/8 финала турнира (2:0). 

Теперь на счету Харри Кейна 39 мячей и 11 результативных передач в этом соревновании. Он стал вторым английским игроком, достигшим отметки в 50 результативных действий в Лиге чемпионов – ранее это удавалось Дэвиду Бекхэму (16 голов, 36 результативных передач).

Подробную статистику Харри можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: OptaJoe
logoБавария
logoХарри Кейн
logoБайер
logoбундеслига Германия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoДэвид Бекхэм
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Энрике о победе над «Ливерпулем»: «Благодаря нашему менталитету, характеру и особенно Доннарумме, «ПСЖ» смог выиграть сложный матч. Это только начало! Мы настроены стать лучше»
56 минут назад
Слот про 0:1 с «ПСЖ»: «Лучший матч, в котором я когда-либо участвовал. «Ливерпуль» провел идеальную игру, но удача иссякла. Мы, нидерландцы, знаем, как проигрывать серию пенальти»
87 минут назад
Салах заплакал после поражения «Ливерпуля» от «ПСЖ» в серии пенальти в ЛЧ
8425 минут назадФото
«Ливерпуль» пропустит четвертьфинал ЛЧ в третий раз подряд
1527 минут назад
Доннарумма отразил удары Нуньеса и Джонса в серии пенальти. Игроки «ПСЖ» не промахивались
5132 минуты назад
«Ливерпуль» вылетел из двух турниров за месяц: из ЛЧ от «ПСЖ» и из Кубка Англии от «Плимута»
10936 минут назад
«ПСЖ» сыграет с «Астон Виллой» или «Брюгге» в четвертьфинале Лиги чемпионов
7642 минуты назад
Лига чемпионов. 1/8 финала. «ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» по пенальти, «Барселона» победила «Бенфику», «Бавария» забила 5 голов «Байеру» за два матча, «Интер» прошел «Фейеноорд»
208143 минуты назад
«ПСЖ» вышел в 1/4 финала ЛЧ, обыграв «Ливерпуль» по пенальти. Доннарумма отбил удары Нуньеса и Джонса
68244 минуты назад
У «ПСЖ» 48 ударов за две игры с «Ливерпулем» и один гол. Парижане били чаще и дома, и в гостях
6654 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Компани о 2:0 с «Байером» в ЛЧ: «Ребята снова показали, насколько они голодны и чего хотят добиться. Мы победили, но я не хочу слишком обольщаться»
120 минут назад
«У «Интера» заложено в ДНК стремление бороться за победу всех турнирах. С «Фейеноордом» ребята были великолепны». Индзаги о выходе в 1/4 финала ЛЧ
551 минуту назад
Флик о «Барселоне»: «Мы становимся лучше с каждым днем. Мне нравится менталитет игроков, и в команде прекрасная атмосфера»
6сегодня, 22:24
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Аль-Хилаль» Малкома разгромил «Пахтакор», «Йокогама Ф. Маринос» обыграл «Шанхай Порт», «Шанхай» Слуцкого встретится с «Кавасаки» в среду
14сегодня, 21:59
ПСВ компенсирует фанатам расходы на билеты на ответный матч с «Арсеналом» в Лондоне после поражения 1:7. Клуб потратит более 200 тысяч евро
4сегодня, 21:54
«Интер» победил «Фейеноорд» (2:1) и вышел в 1/4 финала ЛЧ. Тюрам забил с игры, Чалханоглу – с пенальти
23сегодня, 21:52
«Бавария» снова всухую обыграла «Байер» – 2:0. Кейн забил и ассистировал Дэвису
26сегодня, 21:51
Гави о слухах про желание покинуть «Барсу»: «Это все это ложь. Это клуб всей моей жизни, и я буду здесь так долго, как смогу»
1сегодня, 21:48
Конате признал, что заслуживал красную за фол на Барколя, в беседе с близкими (Le Parisien)
4сегодня, 21:39
Бонуччи о «Юве»: «Если нужны немедленные победы, летом нужно брать Конте. В противном случае надо дать Мотте работать спокойно. У Тиаго может получиться что-то позитивное, но он должен расти»
2сегодня, 21:18