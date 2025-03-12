Кейн – второй англичанин после Бекхэма, набравший 50 очков по «гол+пас» в ЛЧ. У Харри 39+11 в этом турнире

Кейн совершил 50-е результативное действие в ЛЧ и повторил достижение Бекхэма.

Нападающий «Баварии» забил гол в ответном матче против «Байера » в 1/8 финала турнира (2:0).

Теперь на счету Харри Кейна 39 мячей и 11 результативных передач в этом соревновании. Он стал вторым английским игроком, достигшим отметки в 50 результативных действий в Лиге чемпионов – ранее это удавалось Дэвиду Бекхэму (16 голов, 36 результативных передач).

Подробную статистику Харри можно найти здесь .