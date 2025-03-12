Кейн – второй англичанин после Бекхэма, набравший 50 очков по «гол+пас» в ЛЧ. У Харри 39+11 в этом турнире
Кейн совершил 50-е результативное действие в ЛЧ и повторил достижение Бекхэма.
Нападающий «Баварии» забил гол в ответном матче против «Байера» в 1/8 финала турнира (2:0).
Теперь на счету Харри Кейна 39 мячей и 11 результативных передач в этом соревновании. Он стал вторым английским игроком, достигшим отметки в 50 результативных действий в Лиге чемпионов – ранее это удавалось Дэвиду Бекхэму (16 голов, 36 результативных передач).
Подробную статистику Харри можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: OptaJoe
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости