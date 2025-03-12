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Агент Тюкавина о восстановлении игрока после «крестов»: «От 4 до 6 месяцев. В свое время Баджо восстановился за четыре месяца, желая попасть на ЧМ»

Агент Тюкавина заявил, что игрок «Динамо» может восстановиться за 4-6 месяцев.

Нападающий «Динамо» порвал «кресты» в матче 19‑го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1). На прошлой неделе Тюкавин был прооперирован в Германии.

– Костя вернулся в Москву, все нормально, теперь будет восстанавливаться. Методика восстановления стандартная, клубный врач летал в Германию с Костей, знает все подробности.

Полгода будет восстанавливаться?

– От четырех до шести месяцев. В свое время Роберто Баджо восстановился за четыре месяца, желая попасть на чемпионат мира. Обычно занимает шесть месяцев, важно выйти готовым на все сто, – сказал агент Алексей Сафонов.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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