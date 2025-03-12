Врач «Динамо»: «Сегодня Тюкавин начинает полноценный процесс восстановления. Ориентир – 6 месяцев, классический срок – 8»
22-летний форвард порвал переднюю крестообразную связку в матче Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1) и пропустит около полугода. 6 марта его прооперировали в Мюнхене.
«Логистика из Ростова была не близкой, но хорошо доехали, колено было мобилизировано, проводились противоотечные процедуры, обезболивание.
Приехали утром на следующий день в Москву, сразу сделали МРТ, стало понятно, что диагноз окончательный. Связались тогда с профессором из Германии, он посмотрел на снимки, сказал прилетать. Мы прилетели, прооперировались, все эти дни находились в клинике.
С сегодняшнего дня Костя начинает полноценный процесс восстановления в условиях нашей базы под присмотром наших физиотерапевтов. Будем идти поэтапно, от месяца к месяцу с увеличением нагрузки.
Сейчас ориентир восстановления – шесть месяцев. Классическое восстановление занимает до восьми месяцев», – объяснил Александр Родионов.
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