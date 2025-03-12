Флик о «Барселоне»: «Мы становимся лучше с каждым днем. Мне нравится менталитет игроков, и в команде прекрасная атмосфера»

Ханс-Дитер Флик отметил рост качества выступлений «Барселоны».

«Я не говорю, что это легко, но мы становимся лучше с каждым днем. Сегодня мы смогли показать, как способны прибавить. И именно это мы и собираемся сделать. Мы покажем футболистам, что получилось, а что – нет.

Впереди еще одна тяжелая игра, в воскресенье [с «Атлетико»]. Всегда быть сосредоточенными на следующей игре – это правильно. Мне нравится менталитет футболистов, к тому же они сами получают удовольствие, в команде прекрасная атмосфера», – сказал главный тренер «Барселоны».