«Бавария» дважды подряд всухую обыграла «Байер» после серии из 6 матчей без побед

«Бавария» нанесла «Байеру» второе поражение подряд.

Команды Венсана Компани и Хаби Алонсо встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов. Мюнхенцы победили сперва 3:0, а затем 2:0.

До этих игр «Баварии» не удавалось нанести «Байеру » поражение в течение шести матчей. С 2022 года леверкузенцы трижды победили и трижды сыграли вничью с самым титулованным клубом Германии.