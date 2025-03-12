«Бавария» дважды подряд всухую обыграла «Байер» после серии из 6 матчей без побед
«Бавария» нанесла «Байеру» второе поражение подряд.
Команды Венсана Компани и Хаби Алонсо встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов. Мюнхенцы победили сперва 3:0, а затем 2:0.
До этих игр «Баварии» не удавалось нанести «Байеру» поражение в течение шести матчей. С 2022 года леверкузенцы трижды победили и трижды сыграли вничью с самым титулованным клубом Германии.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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