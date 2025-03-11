Моуринью могут еще раз дисквалифицировать в Турции. Жозе сказал, что глава дисциплинарного комитета праздновал его отстранение в футболке «Галатасарая»
Напомним, 27 февраля главного тренера «Фенербахче» дисквалифицировали на 4 матча чемпионата Турции за расизм в адрес «Галатасарая» и оскорбление 4-го судьи после дерби в 25-м туре (0:0). Также Моуринью был оштрафован на 42 500 евро.
1 марта стало известно, что дисквалификацию Моуринью сократили с четырех матчей до двух. Португальский специалист прокомментировал ситуацию так: «Глава дисциплинарного комитета праздновал мое отстранение в футболке «Галатасарая». Только здесь можно осознать масштабы».
Турецкая футбольная федерация сообщила, что в дисциплинарный комитет была подана жалоба на Моуринью из-за «заявлений, направленных на нанесение ущерба репутации футбола».
Вероятным наказанием для тренера является дисквалификация и штраф, пишет Sky Sports.
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