Моуринью могут еще раз дисквалифицировать в Турции. Жозе сказал, что глава дисциплинарного комитета праздновал его отстранение в футболке «Галатасарая»

Жозе Моуринью может грозить еще одна дисквалификация в Турции – за слова.

Напомним, 27 февраля главного тренера «Фенербахче » дисквалифицировали на 4 матча чемпионата Турции за расизм в адрес «Галатасарая» и оскорбление 4-го судьи после дерби в 25-м туре (0:0). Также Моуринью был оштрафован на 42 500 евро.

1 марта стало известно, что дисквалификацию Моуринью сократили с четырех матчей до двух. Португальский специалист прокомментировал ситуацию так: «Глава дисциплинарного комитета праздновал мое отстранение в футболке «Галатасарая». Только здесь можно осознать масштабы».

Турецкая футбольная федерация сообщила, что в дисциплинарный комитет была подана жалоба на Моуринью из-за «заявлений, направленных на нанесение ущерба репутации футбола».

Вероятным наказанием для тренера является дисквалификация и штраф, пишет Sky Sports.