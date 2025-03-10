Букмекеры дают 28% на камбэк «ПСЖ» в ответном матче с «Ливерпулем» в 1/8 финала ЛЧ
«Ливерпуль» встретится с «ПСЖ» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.
Первый матч в Париже завершился со счетом 1:0 в пользу мерсисайдцев. После победы во Франции «Ливерпуль» укрепился в статусе фаворита пары за 1.31.
На проход «ПСЖ» в четвертьфинал ЛЧ перед второй встречей дают коэффициент 3.60, что соответствует вероятности в 28%.
Матч состоится 11 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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