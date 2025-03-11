Ташуев о 2:1 с «Краснодаром»: «Ахмат» заслужил победу огромным желанием. Не понравился большой отрезок по решениям арбитра: Садулаева сбивали, игрока руками хватали»

Сергей Ташуев высказался о победе над «Краснодаром» (2:1) в Кубке России.

– Что не получалось в первом тайме?

– Не то что не получалось, у нас состав был не сбитый – кто‑то давно не играл, кто‑то после травм, кто‑то не прошел сборы. Мы дали шанс ребятам. Первая задача была выиграть, вторая задача была – получить игровую практику, разобраться, кто в матче против такой сильной команды на что способен. Так что все по плану шло.

Во втором тайме нормально все было. Мне не понравился большой отрезок по решениям арбитра – слишком явные были нарушения: Лечи сбивали – он не дал свисток, тут – нашего игрока сбивали, руками хватали.

Вовремя вышли наши ведущие футболисты – Богосавац и Бериша . Правда, Богосавац вышел не на свою позицию – нам просто некого было туда ставить. Они шесть‑семь месяцев не играли. Это их первый выход вообще. Ясно, что у Бериши удачнейший выход. Ясно, что это оттуда идет (кивает вверх), что он два забил. Богосавац игру успокоил. Он все‑таки мастер. Ребята бились, сражались и заслужили победу своим огромным желанием выиграть.

– Что нужно делать дальше «Ахмату», чтобы продолжить тенденцию хороших игр?

– Работать. Анализировать. Надо понимать, кто есть кто. Обычная рутинная работа. Эмоции мы сейчас быстро забудем и будем готовиться дальше, – сказал главный тренер «Ахмата ».