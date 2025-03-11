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У «Краснодара» одна победа в основное время в 8 последних матчах

«Краснодар» выиграл один из 8 последних матчей в основное время.

Команда Мурада Мусаева проиграла «Ахмату» во 2-м раунде 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (1:2). 

В 8 последних матчах «Краснодар» одержал лишь две победы. Одну в основное время (с «Пари НН» в прошлом туре – 3:0), вторую – в серии пенальти (с «Тюменью» в Кубке России – 3:3, 4:2 по пенальти).

Также было 4 ничьих и два поражения. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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