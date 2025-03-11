У «Краснодара» одна победа в основное время в 8 последних матчах
«Краснодар» выиграл один из 8 последних матчей в основное время.
Команда Мурада Мусаева проиграла «Ахмату» во 2-м раунде 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (1:2).
В 8 последних матчах «Краснодар» одержал лишь две победы. Одну в основное время (с «Пари НН» в прошлом туре – 3:0), вторую – в серии пенальти (с «Тюменью» в Кубке России – 3:3, 4:2 по пенальти).
Также было 4 ничьих и два поражения.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости