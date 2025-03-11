Рафинья побил рекорд по голам за сезон ЛЧ среди бразильцев – 11. Вингер «Барсы» обошел Неймара, Ривалдо, Кака, Фирмино и Жардела
Рафинья установил бомбардирский рекорд в ЛЧ среди бразильцев.
Вингер каталонцев сделал дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:1, перерыв).
В текущем розыгрыше турнира на его счету уже 11 забитых мячей.
Рафинья установил новый рекорд по голам за один сезон Лиги чемпионов среди бразильцев.
До сегодняшнего матча лидерами были Ривалдо (сезон-1999/2000), Неймар (2014/15), Кака (2006/07), Роберто Фирмино (2017/18) и Жардел (1999/00) с 10 мячами.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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