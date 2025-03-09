«Будь это Тчуамени или Камавинга, был бы пенальти». ТВ «Реала» о наступе игрока «Райо» на голеностоп Винисиусу в штрафной

ТВ «Реала» вновь усмотрело ошибку судьи в матче мадридцев.

«Реал» обыграл «Райо Вальекано » в 27-м туре Ла Лиги (2:1).

На 2-й минуте Винисиус ворвался в штрафную соперника по левому краю и делал передачу в центр. В момент паса защитник «Райо» Флориан Лежен наступил на бразильцу на голеностоп в попытке накрыть вингера.

Арбитр Франсиско Эрнандес Маэсо оставил эпизод без внимания.

«Если бы это был Тчуамени или Камавинга, был бы пенальти», – прокомментировало момент клубное ТВ «Реала ».

Фото: кадр из трансляции