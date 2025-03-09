«Будь это Тчуамени или Камавинга, был бы пенальти». ТВ «Реала» о наступе игрока «Райо» на голеностоп Винисиусу в штрафной
ТВ «Реала» вновь усмотрело ошибку судьи в матче мадридцев.
«Реал» обыграл «Райо Вальекано» в 27-м туре Ла Лиги (2:1).
На 2-й минуте Винисиус ворвался в штрафную соперника по левому краю и делал передачу в центр. В момент паса защитник «Райо» Флориан Лежен наступил на бразильцу на голеностоп в попытке накрыть вингера.
Арбитр Франсиско Эрнандес Маэсо оставил эпизод без внимания.
«Если бы это был Тчуамени или Камавинга, был бы пенальти», – прокомментировало момент клубное ТВ «Реала».
Фото: кадр из трансляции
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: MadridXtra
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