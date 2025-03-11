Назвавший соперника «черным дерьмом» хавбек «Кремонезе» Васкес дисквалифицирован на 10 матчей

Игрок «Кремонезе» дисквалифицирован на 10 игр за расизм в адрес соперника .

Инцидент случился во время матча Серии Б между «Бари » и «Кремонезе » 15 февраля (1:1).

Полузащитник Франко Васкес, вероятно, назвал франко-алжирского защитника «Бари» Мехди Дорваля «черным дерьмом» , чем довел его до слез.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, игрок «Кремонезе» дисквалифицирован на 10 матчей.