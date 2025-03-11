Назвавший соперника «черным дерьмом» хавбек «Кремонезе» Васкес дисквалифицирован на 10 матчей
Игрок «Кремонезе» дисквалифицирован на 10 игр за расизм в адрес соперника .
Инцидент случился во время матча Серии Б между «Бари» и «Кремонезе» 15 февраля (1:1).
Полузащитник Франко Васкес, вероятно, назвал франко-алжирского защитника «Бари» Мехди Дорваля «черным дерьмом», чем довел его до слез.
Как сообщает Джанлука Ди Марцио, игрок «Кремонезе» дисквалифицирован на 10 матчей.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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