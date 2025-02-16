«Черным дерьмом» назвали защитника «Бари» Дорваля – он заплакал. Хавбеку «Кремонезе» Васкесу грозит дисквалификация
Инцидент произошел в ходе матча с «Кремонезе» (1:1) в Серии B.
Полузащитник Франко Васкес, вероятно, оскорбил франко-алжирского защитника, чем довел его до слез. По данным Sky Sport Italia, расистская фраза, якобы произнесенная игроком, была услышана судьями на боковой линии и попала в отчет арбитра.
Отмечается, что Дорваль был явно очень расстроен, покидая поле в перерыве, и партнеры по команде пытались утешить его. Тренерский штаб «Кремонезе», возможно, был в курсе случившегося, поскольку Васкеса заменили в перерыве.
«Я здесь, чтобы защитить Дорваля и указать на Франко Васкеса: нельзя никому говорить «черное дерьмо». В 2025 году это совершенно неприемлемо, мы должны это подчеркнуть.
Мы все поддерживаем Дорваля, он чувствительный парень. К сожалению, это [случается] не первый раз в этом сезоне», – заявил тренер «Бари» Морено Лонго после матча.
«Кремонезе» и Васкес пока не прокомментировали обвинения, но если судьи действительно услышали от него расистскую фразу, итало-аргентинский игрок может получить длительную дисквалификацию.
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