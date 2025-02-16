  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Черным дерьмом» назвали защитника «Бари» Дорваля – он заплакал. Хавбеку «Кремонезе» Васкесу грозит дисквалификация
5

«Черным дерьмом» назвали защитника «Бари» Дорваля – он заплакал. Хавбеку «Кремонезе» Васкесу грозит дисквалификация

Игрок «Бари» Мехди Дорваль расплакался из-за расистских оскорблений от соперника.

Инцидент произошел в ходе матча с «Кремонезе» (1:1) в Серии B.

Полузащитник Франко Васкес, вероятно, оскорбил франко-алжирского защитника, чем довел его до слез. По данным Sky Sport Italia, расистская фраза, якобы произнесенная игроком, была услышана судьями на боковой линии и попала в отчет арбитра.

Отмечается, что Дорваль был явно очень расстроен, покидая поле в перерыве, и партнеры по команде пытались утешить его. Тренерский штаб «Кремонезе», возможно, был в курсе случившегося, поскольку Васкеса заменили в перерыве.

«Я здесь, чтобы защитить Дорваля и указать на Франко Васкеса: нельзя никому говорить «черное дерьмо». В 2025 году это совершенно неприемлемо, мы должны это подчеркнуть.

Мы все поддерживаем Дорваля, он чувствительный парень. К сожалению, это [случается] не первый раз в этом сезоне», – заявил тренер «Бари» Морено Лонго после матча.

«Кремонезе» и Васкес пока не прокомментировали обвинения, но если судьи действительно услышали от него расистскую фразу, итало-аргентинский игрок может получить длительную дисквалификацию.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
происшествия
logoБари
брань
logoФранко Васкес
дискриминация
logoКремонезе
logoсудьи
logoД2 Италия
Морено Лонго
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Флик об удалении Беллингема: «Считаю такое поведение неуважительным, но не мне об этом рассуждать. Всегда говорю игрокам «Барсы» не тратить время на споры»
2217 минут назад
Сафонов о конкуренции вратарей в «ПСЖ»: «Подмечаю важные вещи, тренируясь с Доннаруммой и Тенасом. У нас три хороших голкипера, ощущать давление – это нормально»
1153 минуты назад
Кастаньо переходит из «Краснодара» в «Ривер Плейт» за 9 млн долларов
12сегодня, 11:55
Аморим о сокращениях в «МЮ»: «Команда несет за это ответственность – на нас тратят, но мы не побеждаем, не играем в ЛЧ. Мы признаем это и должны изменить ситуацию»
11сегодня, 11:52
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Интера», «Рома» в гостях у «Пармы», «Фиорентина» принимает «Комо»
54сегодня, 11:31Live
Тренер «Монако» Хюттер: «Головин заиграл бы в «Барсе». Там любят техничный футбол, игроков, находящих решения»
25сегодня, 11:28
«Реал» думает об обратном выкупе Паса из «Комо» летом за 9 млн евро. Решение примут в конце сезона
25сегодня, 11:28
Экс-директор «Барсы» Фрейша о «Реале»: «Они так привыкли жульничать, что расстраиваются, когда их судят по правилам. Комично слышать вопли самого успешного клуба в истории»
56сегодня, 11:21
Меньян и «Милан» продлят контракт до 2028-го с зарплатой 5 млн евро в год. Голкипер интересен «ПСЖ»
9сегодня, 11:08
В «Реале» считают судейство в матчах с «Атлетико» и «Осасуной» реакцией на жалобу клуба (Marca)
90сегодня, 11:01
Ко всем новостям
Последние новости
Флик о Ла Лиге: «Для «Реала» важно быть лидером, как и для всех. Я знаю все, что происходит, но важно сосредоточиться на себе. «Барса» хочет показать, насколько она хороша»
1 минуту назад
Баскетболист Сиакам назвал Винисиуса лучшим игроком мира. Вингер «Реала» ответил: «Мой бро!» 
110 минут назад
«Байер» может быть доволен игрой, «Бавария» – только результатом. Никогда не видел команду настолько безобидной, но эти 0:0 как победа». Маттеус о ничьей в Бундеслиге
11 минут назад
Мостовой о французском Сафонова: «Достойно уважения. Отличное произношение, нет грубого акцента. У нас в РПЛ порой люди на русском плохо изъясняются»
526 минут назад
Агент Солари об адаптации в «Спартаке»: «Пабло очень счастлив»
540 минут назад
Константин Генич: «Для Глебова не будет проблемой адаптироваться в «Динамо». Команде нужен опорный полузащитник. Деньги вполне подъемные»
745 минут назад
Головин об амбициях: «Моей мечтой было попробовать себя в Европе. Все еще хочется выиграть титул с «Монако», это тоже испытание. Не нахожусь в зоне комфорта в футбольном плане»
355 минут назад
Тренер «Браги» Карвальял о Саласаре: «Он наш игрок, это приятное возвращение. Он улыбчив и позитивен, восстанавливается после травмы»
16сегодня, 11:54
Вячеслав Колосков: «Разговор Путина с Трампом никак не влияет на возвращение России в мировой футбол. Никто не обещал сразу отменить санкции»
12сегодня, 11:44
Жедсон, которого хочет купить «Спартак», останется в «Бешикташе» до конца сезона (Серджан Дикме)
12сегодня, 11:14
Рекомендуем