Паредес продлил контракт с «Ромой» до 2026-го
Леандро Паредес продлил соглашение с «Ромой».
Новый контракт 30-летнего аргентинца с римским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Паредес выступал за «Рому» в сезонах-2014/15 и 2016/17. Затем он уехал и вернулся в 2023 году.
За «Рому» полузащитник сыграл 129 матчей, забив 10 голов.
Фото: asroma.com
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Ромы»
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