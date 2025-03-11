Паредес продлил контракт с «Ромой» до 2026-го

Леандро Паредес продлил соглашение с «Ромой».

Новый контракт 30-летнего аргентинца с римским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Паредес выступал за «Рому» в сезонах-2014/15 и 2016/17. Затем он уехал и вернулся в 2023 году.

За «Рому» полузащитник сыграл 129 матчей, забив 10 голов.

Фото: asroma.com