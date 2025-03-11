Рэтклифф о планах «МЮ» выиграть АПЛ к 2028-му: «Хорошая цель к 150-летнему юбилею величайшего клуба. У меня нет волшебной палочки, но я не считаю это невозможным»
– Вы сказали, что стремитесь завоевать титул чемпиона Англии в течение трех лет – к 2028-му. Вы назвали это «миссией 21» в честь 21-го титула. Глядя на таблицу, не кажется ли вам, что сейчас это скорее «миссия невыполнима», чем «миссия 21»?
– Нет, я не считаю эту миссию невыполнимой. Я думаю, что иметь цели и задачи – это хорошо. Лучше указать время, чем банально заявить, что мы хотим снова выиграть Премьер-лигу в один прекрасный день.
Составление плана – это хорошо. В 2028 году величайшему футбольному клубу мира исполняется 150 лет, так что я думаю, что это очень хорошая цель. Возможно ли это?.. Я не предсказатель. У меня нет волшебной палочки. Очевидно, я не могу заглянуть в будущее.
Думаю, если взглянуть на «Арсенал», на «Ливерпуль», на время, которое им потребовалось, чтобы привести дела в порядок и вернуться к победам, это, вероятно, немного не та ситуация. Но это не невозможно.
Я смотрю на «Ливерпуль» после прихода Клоппа в 2015 году – вместе с Майклом Эдвардсом и Ианом Грэмом они перестроили команду с 2015-го по 2018-й, а с 2019-го по 2021-й выиграли все.
Микель Артета работает в «Арсенале» уже четыре или пять лет, и вы можете видеть, что «Арсенал» сейчас в совершенно ином положении, чем пять лет назад. Так что, я думаю, речь идет о трех годах. Может быть, это слегка претенциозно, но я думаю, что это хорошая цель для нас к 150-летнему юбилею. Мы должны оценить себя – делаем ли мы то, что обещали, а именно вернуть «Юнайтед» туда, где он должен быть, – сказал совладелец «МЮ».
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