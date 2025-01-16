С Салахом общается «Аль-Хилаль». Конкретных предложений пока не поступало (L’Équipe)

Мохамеда Салаха хочет подписать «Аль-Хилаль».

По информации L’Équipe, саудовский клуб, который уже несколько лет интересуется вингером «Ливерпуля», решил ускорить процесс, возобновив контакты с представителями египтянина.

Инвестиционный фонд Саудовской Аравии, управляющий крупнейшими клубами страны, сейчас общается с окружением игрока. Конкретных предложений на данный момент не поступало.

Отмечается, что с учетом запланированного ухода Неймара «Аль-Хилаль» сможет позволить себе зарегистрировать еще одного иностранного игрока и надеется убедить Салаха.

Напомним, контракт Мохамеда с «Ливерпулем» рассчитан до конца сезона. В этом сезоне АПЛ египтянин провел 20 матчей, забил 18 голов и отдал 13 ассистов. Подробная статистика 32-летнего футболиста доступна по ссылке .