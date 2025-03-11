«Локомотив» сыграет с «Динамо». Поддержите железнодорожников в домашнем матче!

«Локомотив» принимает «Динамо» в 21-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в субботу, 15 марта, в 19:30 на стадионе «РЖД Арена».

«Локомотив» по итогам 20 туров расположились на пятом месте в турнирной таблице, обладая 37-ю очками. Бело-голубые же идут на строчку выше, обгоняя красно-зеленых на два очка. Железнодорожники, команде нужна ваша поддержка на стадионе!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .