«Локомотив» сыграет с «Динамо». Поддержите железнодорожников в домашнем матче!
«Локомотив» принимает «Динамо» в 21-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в субботу, 15 марта, в 19:30 на стадионе «РЖД Арена».
«Локомотив» по итогам 20 туров расположились на пятом месте в турнирной таблице, обладая 37-ю очками. Бело-голубые же идут на строчку выше, обгоняя красно-зеленых на два очка. Железнодорожники, команде нужна ваша поддержка на стадионе!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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