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Даку о тату «No risk – no story»: «Это описание моего трансфера в «Рубин». Если ты сидишь на месте и ждешь, что что-то произойдет, встань и сделай что-нибудь для этого»

Мирлинд Даку рассказал о татуировке, которую сделал в честь перехода в «Рубин».

− Как случился твой переход в «Рубин»?

− Честно говоря, предложение «Рубина» стало полной неожиданностью для меня. Поначалу я не знал об интересе клуба, потому что мой агент мне про него ничего не сказал. Я думал о других европейских командах, не рассматривал других вариантов, честно говоря.

Мой агент мне говорил только о предложениях из Европы, но когда пришло предложение от «Рубина», я подумал, что, возможно, мне стоит принять его. Возможно, это будет более полезно, поможет мне сделать большой шаг вперед в карьере. Из-за той ситуации, которая тогда происходила в России, мой отец был немного смущен. И вот это тату я сделал из-за своего перехода в Россию, в «Рубин».

− Что оно означает?

− Здесь написано «No risk – no story». Это значит, что если ты хочешь сделать что-то, нужно рискнуть, а без риска не будет истории. Стоить рискнуть, чтобы получилась интересная история. Это тату – описание моего трансфера в «Рубин».

Если ты сидишь на месте и ждешь, что что-то произойдет, встань и сделай что-нибудь для этого. Используй свою возможность, – сказал нападающий «Рубина». 

Фото: пресс-служба «Рубина»

No risk – no story: история и большое интервью Мирлинда Даку

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: блог «Рубина» на Спортсе’’
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