«Спартаку» зимой предлагали Даку. Форвард «Рубина» входил в шорт-лист Амарала (Metaratings)

«Спартаку» зимой предлагали купить Мирлинда Даку.

Как сообщает Metaratings, форвард «Рубина » был в шорт-листе бывшего спортивного директора красно-белых Томаша Амарала на зимнее трансферное окно.

Туда входил и Егор Голенков из «Ростова», которого также предлагали клубу. Новый спортивный блок «Спартака » отказался от рассмотрения обеих кандидатур.

27-летний Даку провел в текущем сезоне Мир РПЛ 18 матчей, забил 9 мячей и сделал 5 результативных передач.

Голенкову 25 лет, в его активе 4 гола и 2 ассиста в 15 матчах чемпионата России.

Гендиректор «Спартака» о трансферах: «Мы готовы биться за самые высокие места. Не нужно после каждого поражения впадать в депрессию, а после побед говорить, что мы чемпионы»