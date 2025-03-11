Гафин о том, что Кокорин назвал РПЛ «говном»: «Это частное мнение, отражающее не качество лиги, а скорее глубину и масштаб личности оратора»

Дмитрий Гафин высказался о том, что Александр Кокорин назвал РПЛ «говном».

В подкасте Федора Смолова Smol Talk 33-летний нападающий кипрского «Ариса » оценил уровень чемпионата России, заявив : «РПЛ была говном уже в 2019-м, когда мы из тюрьмы вышли. Потом, когда хорошие иностранцы начали уезжать, кем их заменили?»

– Одной из самых резонансных тем зимней паузы стало высказывание экс-форварда бело-голубых Александра Кокорина про то, что РПЛ — говно. Как к этому отнеслись и разделяете ли оценку?

– Безусловно, не разделяю. Эта оценка – просто частное мнение, отражающее не качество РПЛ, а скорее глубину и масштаб личности оратора, – сказал глава совета директоров московского «Динамо ».