Джаккерини о Леау: «С его талантом и моей головой я бы отыграл 15 лет в «Реале». Как говорится, Бог дает орехи тем, у кого нет зубов»
Эмануэле Джаккерини высказался о таланте Рафаэла Леау.
«Рафаэл Леау – огромный и нереализованный талант. С талантом Рафаэла Леау и моей головой я бы отыграл 15 лет в мадридском «Реале».
Как говорится, Бог дает орехи тем, у кого нет зубов», – сказал бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Джаккерини в эфире DAZN.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Maisfutebol
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