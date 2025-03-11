Джаккерини о Леау: «С его талантом и моей головой я бы отыграл 15 лет в «Реале». Как говорится, Бог дает орехи тем, у кого нет зубов»

Эмануэле Джаккерини высказался о таланте Рафаэла Леау.

«Рафаэл Леау – огромный и нереализованный талант. С талантом Рафаэла Леау и моей головой я бы отыграл 15 лет в мадридском «Реале ».

Как говорится, Бог дает орехи тем, у кого нет зубов», – сказал бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Джаккерини в эфире DAZN.