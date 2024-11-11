Новые проблемы «Сити», развитие «Юве» и как «Сосьедад» победил «Барсу. Тактика топ-лиг

Новая порция тактических заметок о топ-лигах. Матчу «Челси» – «Арсенал» посвящен отдельный текст .

Необычный стандарт «Астон Виллы» – спонсор всех моментов на «Энфилде»

По данным Understat, в матче «Ливерпуль» – «Астон Вилла» было создано моментов на 4,34 xG. Две трети из них (2,94 xG) – результат стандартов гостей. Спонсор веселья – тренер бирмингемцев Остин Макфи и его неординарная задумка, которая помогала обострять и тем, и другим.

Если вкратце, состояла в том, чтобы максимально насытить вратарскую «Ливерпуля» при подачах с угловых. Там у гостей собиралось до шести игроков. В зоне подбора дежурил только Джейкоб Рэмзи, а на случай контратак оставались всего двое. Все это против Мо Салаха и Луиса Диаса, которые не раз забивали после угловых у своих ворот:

Естественно, все подачи гостей шли строго к воротам. Дальше – натурально подбрасывание монетки. Если первыми до мяча добираются игроки «Астон Виллы» – следует убийственный удар из вратарской. Если розыгрыш затягивается – следует убийственная контратака «Ливерпуля».

Моментов было примерно поровну, но в плане реализации лучше был «Ливерпуль».

Особенно постарался Салах – уничтожал и как ассистент, и как завершитель (итог – заслуженные 1+1). Для полноты картины зафиксируем скорость Дарвина Нуньеса: изначально помогал защитникам во вратарской, а дальше на турбо летел к чужим воротам и открывался под передачи Мо.

Вмешательства Пепа создали «Сити» новые проблемы

«Манчестер Сити» проиграл четвертый раз подряд, на этот раз «Брайтону» в рамках АПЛ (1:2). Обычно главная уязвимость – центр поля, который вынужден контролировать кто-то из пары Матео Ковачич – Илкай Гюндоган. В этот раз Пеп пытался помочь опорникам, но по цепочке запустил новую катастрофу.

Главный объект вмешательств Гвардиолы в первом тайме – структура «Сити» при владении. Традиционной вариант по сезону – 3+1+6 с одним опорником. В этот раз был откат к 3+2+5 с двумя игроками в опорной. Возвращение к классике обеспечивал Рико Льюис. При владении превращался в ложного фулбека и поддерживал Ковачича:

Ход сильно помог «Сити» в первом тайме. Владели мячом за 70%, контролировали игру, организовали несколько убойных моментов и могли уходить в отрыв. Единственная претензия – реализация.

После перерыва ситуация изменилась – и отчасти из-за усталости. «Сити» пришлось намного дольше играть без мяча. В эту стадию Пеп тоже пытался вмешаться. Команда защищалась в среднем блоке, но с очень высокой обороной. Вероятно, чтобы сжать пространство, которое нужно защищать опорникам.

Ход провалился. Три главных причины:

● Пассивность атакующей группы. Не оказывали давления на игрока с мячом. Тот мог спокойно искать партнеров, которые предлагали открывания за спину;

● Свобода для Жан-Поля ван Хекке – лучшего пасующего защитника «Брайтона». Голландец наказывал и забросами за спину, и через диагонали, и даже через вскрывающие передачи, от которых Пеп и пытался уберечь команду;

● Незащищенность Кайла Уокера – слабейшего звена в обороне «Сити» прямо сейчас. Пеп трижды менял ему партнера по флангу – ни один не справлялся. Кайл психовал прямо на поле. Подкидывал проблем тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер. По ходу матча надавил на болевую точку через джокера Жоау Педру. Тот разорвал в концовке.

Слава Палагин

Карлос Балеба перевернул игру против «Сити» – топ-выход на замену

Важная поворотная точка волевой победы «Брайтона» – выход Карлоса Балебы в перерыве. У «Брайтона» появилось больше контроля. Объем Балебы с мячом и без мяча поразил.

Мэтт О’Райли дал партнеру по полузащите откровенную характеристику: «Какой же Балеба мощный! Просто зверюга. До перехода видел несколько его матчей, сейчас играю с ним – мне приятно с ним играть. Скажу прямо: он крушит всех и облегчает мою жизнь».

Кроме объема работы без мяча, Карлос дал отличное продвижение. В первом тайме для этой задачи в опорной зоне «Брайтона» располагалось два исполнителя. После выхода Балеба взял все на себя, а второй полузащитник мог открываться ближе к штрафной. Такая конфигурация сыграла очевидную роль в победном голе – Балеба продвинул мяч, а О’Райли поучаствовал в комбинации в чужой опорной:

«Борнмут» организовал самый красивый стандарт сезона

Гол Джастина Клюйверта в ворота «Брентфорда» – это угловой, трансформированный в элегантную комбинацию из пяти коротких передач с выводом атакующего игрока на удар ногой. Must-watch ! Это не первый интеллектуальный гол «Борнмута» с углового. Недавно хитро вывели Райана Кристи на свободный удар против «Арсенала» .

Говоря про топовые стандарты, мы часто восхищаемся блоками, отвлекающими рывками, синхронностью маневров внутри штрафной. Но такие стандарты слишком сильно зависят от качеств подающего и игроков в штрафной. «Борнмут» делает нечто принципиально иное – разыгрывает комбинации и выводит игроков на свободный удар (без необходимости выигрывать верховую борьбу и бить головой).

Такие заготовки интересно накладываются на слова Андони Ираолы про плейбуки из NFL из недавнего интервью Daily Mail :

«Думаю, многие элементы из американского футбола можно сравнивать со стандартами в футболе. Я смотрю на них глазами тренера. Иногда мне нужно перемотать и отсмотреть 2-3 раза. Мне очень интересно, как это координируется и заучивается. Мы очень тщательно готовим стандарты, но даем игрокам 3-4 варианта на матч – не более. В NFL игроки заучивают плейбуки с 200 заготовок. И они исполняют их без ошибок».

Фонсека продолжает эксперимент с позицией Леау

В матче против «Кальяри» (3:3) Паулу Фонсека использовал схему, в которой Рафа Леау при обороне располагался не слева, а в паре форвардов и за счет объема работы Альваро Мораты был практически полностью освобожден. Ход сработал – португалец блистал в атаке, а команда была сбалансированной без мяча.

Против «Кальяри» тренер «Милана» продолжил заигрывать с этой идей. Теперь Леау оставался в атаке в паре с Франческо Камардой в схеме 4-4-2 (с переходами на 5-3-2, когда Чуквуэзе садился в защиту). Роль игрока с двойным объемом возлагалась на Тейани Рейндерса, который должен был успевать в центре и слева:

С точки зрения эффективности в атаке ставка снова сыграла. Рафа забил два – один гол напрямую вытекал из свободной высокой позиции в момент перехода мяча:

А вот в обороне случилась катастрофа. «Кальяри» регулярно вскрывал слабый фланг «Милана»: все угроза так или иначе приходила оттуда – косвенным отражением плачевной ситуации стал дубль правого защитника Габриэле Дзаппы. Леау не мешал доставлять мяч туда, а Рейндерс пахал, но не успевал закрыть и центр, и край.

Получается, в пределах одной недели похожий замысел похоронил «Реал Мадрид», но провалился против «Кальяри». Во-первых, футбол, мы тебя обожаем! Во-вторых, в чем ключевая разница?

1. Фактор Мораты – против «Реала» отрабатывал за двоих, мешая продвигать мяч в слабую зону;

2. Большая гибкость «Кальяри». Полностью направили атаки в уязвимую зону. «Мадрид» больше ориентировался на свои сильные стороны в атаке, а не на схему соперника;

3. Мощный перформанс Дзаппы и Дзортеа. «Милан» ужасно сыграл в обороне, но был близок к победе (88-й минуте было 3:2) – ход с Леау мог окупиться через атакующий вклад.

Луис Суарес – лучший плеймейкер (для соперника)

«Интер Майами» вылетел из плей-офф МЛС. Команда ярко сыграла в атаке – 25 ударов (17 из штрафной). Архитектором главных моментов выступал Лео Месси, при должной реализации могли пройти дальше, но игра без мяча и в прессинге – просто цирк.

Особенно бросался контраст между Луисом Суаресом и остальными. Уругваец работал без мяча и пытался организовывать других, но вместо этого становился невольным плеймейкером «Атланты». Показывал, где у «Интера» дыры в прессинге, чтобы партнеры реагировали, но всем было все равно, поэтому получались подсказки сопернику, куда пасовать.

Хорошие подсказки, кстати.

Вадим Лукомский (телеграм-канал )

Если вы не следите за Нико Пасом, то лишь делали вид, будто скучаете по творцам

Все, что Нико делает в последние два месяца, восхищает. Но шоу против «Дженоа» (1:1) – машина времени, воссоздание героической эпохи футбола. Лучшее, что сделал системный «Комо» Фабрегаса в матче – пасовал на Паса. А он каждым действием возвращал во времена, когда качество и риск не противопоставлялись друг другу, а уживались.

Нико в матче – 5 обводок, 12 созданных моментов, 1 ассист и бесчисленное количество обострений (при 94% точности передач). 8 пасов под удар, отданных им – лучший показатель в сезоне. От этого еще далеко до рекорда Кассано, но сам факт, что 20-летний аргентинец вынудил упомянуть одного из самых изобретательных творцов в истории лиги, кое о чем говорит.

В «Ювентус» приходит реляционный футбол

Порциями. В одном из дайджестов мы предупреждали, что Мотта начинает с меньшего и постепенно усложняет игру. Коронные розыгрыши уже проскакивали прежде, но ситуативно. Матч с «Торино» (2:0) – пока самая последовательная демонстрация игры без позиционных ориентиров.

В реляционном футболе задачи и роль определяются положением мяча и партнеров, а не принятыми позициями. В розыгрышах нет центральных защитников, полузащитников и нападающих – но есть опоры, отвлекающие, бегущие.

Здесь Тюрам повернут к чужим воротам.

Следовательно, атака обопрется на игроков по бокам, а он побежит за спины…

… и атакует пространство.

А вот похожий розыгрыш, но вперед повернут Камбьязо.

Следовательно, ему бежать. Тюрам здесь только выгрузит мяч.

Игроки впереди – создадут опору атаки и отвлекут защиту.

Камбьязо атакует пространство.

В первом эпизоде штрафную атаковал номинальный опорник, во втором фулбек. Обоим розыгрышам хватило нескольких секунд, чтобы разметать персоналки «Торино» и раскрошить защиту – хотя начинал «Юве» у своей лицевой.

Андрей Клещенок (телеграм-канал )

Анчелотти сказал, что нашел решение. Что там?

Перед матчем с «Осасуной» (4:0) Карло Анчелотти обещал, что нашел решение, которое выведет «Реал» из кризиса. Из-за трех травм в первом тайме планы тренера, очевидно, сломались, но начальные ходы итальянца стоит отметить.

Без мяча «Мадрид» выстраивался по 4-4-2, привычная схема в этом сезоне.

А вот при владении – 4-3-3, что тоже не сюрприз, но важно в контексте экспериментов Анчелотти. Они закончились: тренер внедрял формацию с тремя защитниками, снова ставил ромб, запихивал на фланги Джуда Беллингема. Это не спасло, а возвращение классики – да.

Фишкой схемы стала взаимозаменяемость Джуда, Винисиуса и Мбаппе: если Вини или Килиан сваливались за мячом, то на их позицию бежал Беллингем. Джуд получил больше шансов для рывков, которые так обожает.

Если Беллингем и Винисиус оба оказывались в центре, то левый фланг закрывал Фран Гарсия. Он лучше Менди в игре по всей бровке. Еще важная деталь: Родриго сохранял ширину на фланге, а не сваливался налево.

Конечно, помогла не только новая-старая схема. Анчелотти радовался, что игроки перестали форсировать атаки, сыграли осторожнее и контролировали темп. Вероятно, им помогла знакомая система.

Прессинг-дерби «Барсы» и «Сосьедада»

«Барселона» и «Реал Сосьедад» – лидеры Ла Лиги по интенсивности прессинга. Если для каталонцев это свежая фишка, пришла с Ханси Фликом, то «Сосьедад» сделал из высокого прессинга часть своей игровой философии. Даже провал в начале сезона не изменил мнение тренера Иманоля Альгуасиля.

Жаль, что отмененный гол Левандовского омрачил перформанс «Сосьедада». Баски провели впечатляющий матч. Ключевым параметром стал именно прессинг. «Барса» немного измотана графиком, чем воспользовалась команда Альгуасиля.

«Сосьедад» персонально прессинговал: за опорником Марко Касадо шел Лука Сучич, Браис Мендес постоянно выдергивался на Френки де Йонга, Такефуса Кубо отвечал за Иньиго Мартинеса, Микель Ойарсабаль прессинговал Пау Кубарси и Иньяки Пенью, принуждал к выносам.

«Барса» (например, Иньиго) пыталась перекидывать прессинг, но цепляться за мяч впереди не выходило.

Неожиданно, но «Сосьедад» не выдохся до самого конца матча. Это комплимент Альгуасилю. Иманоль вовремя провел замены, освежил центр. «Барса» не справилась и в итоге не нанесла ни одного удара в створ.

Тимур Боков (телеграм-канал )

Фото: Gettyimages /Juan Manuel Serrano Arce / Stringer, Denis Doyle / Stringer, Valerio Pennicino / Stringer, Carmen Mandato / Staff, Enrico Locci / Stringer, Ben Hoskins / Stringer, Mike Hewitt / Staff, Bryn Lennon / Staff; кадры трансляции «Матч ТВ»