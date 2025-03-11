Компани о матче с «Байером»: «В «Баварии» всегда хочется побеждать. Мы хотим добиться результата, который позволит нам пройти дальше. Не ожидаем скучного вечера»
«Бавария» выиграла первую встречу 1/8 финала турнира со счетом 3:0.
О подходе к завтрашнему матчу
«Когда ты тренер «Баварии», психологически становится немного легче. Здесь всегда хочется побеждать.
Мы хотим добиться результата, который позволит нам пройти дальше. Когда мы играем, мы выходим на поле с главным приоритетом – желанием победить».
Об игре в обороне против «Байера» в недавней игре Бундеслиги
«Когда команда заслуживает того, чтобы заставить нас отступить и обороняться, мы это делаем. Мы должны были сделать так в той игре. Наша цель всегда – продолжать то, что привело нас так далеко, играя максимально хорошо. Завтра будет то же самое.
Посмотрим, как сложится завтрашний день. Мы можем ожидать, что завтрашний вечер не будет скучным, что многое может произойти».
О том, чего он ждет от «Байера» завтра
«Как тренер, ты быстро понимаешь, что никогда не можешь знать будущее на 100 процентов. Нам нужно готовиться к тому, к чему мы можем. Суть в дуэлях, которые мы хотим выиграть, в голах, которые мы хотим забить.
В конце концов, все будет решать качество игроков. Мы также окажем большое влияние на игру завтра», – заявил главный тренер «Баварии».
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