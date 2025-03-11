Компани о матче с «Байером»: «В «Баварии» всегда хочется побеждать. Мы хотим добиться результата, который позволит нам пройти дальше. Не ожидаем скучного вечера»

Венсан Компани высказался об ответном матче с «Байером» в Лиге чемпионов.

«Бавария » выиграла первую встречу 1/8 финала турнира со счетом 3:0.

О подходе к завтрашнему матчу

«Когда ты тренер «Баварии», психологически становится немного легче. Здесь всегда хочется побеждать.

Мы хотим добиться результата, который позволит нам пройти дальше. Когда мы играем, мы выходим на поле с главным приоритетом – желанием победить».

Об игре в обороне против «Байера» в недавней игре Бундеслиги

«Когда команда заслуживает того, чтобы заставить нас отступить и обороняться, мы это делаем. Мы должны были сделать так в той игре. Наша цель всегда – продолжать то, что привело нас так далеко, играя максимально хорошо. Завтра будет то же самое.

Посмотрим, как сложится завтрашний день. Мы можем ожидать , что завтрашний вечер не будет скучным, что многое может произойти».

О том, чего он ждет от «Байера» завтра

«Как тренер, ты быстро понимаешь, что никогда не можешь знать будущее на 100 процентов. Нам нужно готовиться к тому, к чему мы можем. Суть в дуэлях, которые мы хотим выиграть, в голах, которые мы хотим забить.

В конце концов, все будет решать качество игроков. Мы также окажем большое влияние на игру завтра», – заявил главный тренер «Баварии».