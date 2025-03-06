«Барселона» не проигрывает 16 матчей. У команды Флика 13 побед и 3 ничьих с начала года
Серия «Барселоны» без поражений продолжается.
Команда Ханси Флика обыграла «Бенфику» (1:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В последний раз «блауграна» проигрывала 21 декабря 2024 года – «Атлетико» (1:2) в Ла Лиге. С тех пор у нее 13 побед и 3 ничьих в различных турнирах.
8 марта каталонцы примут «Осасуну», после чего проведут ответный матч против «Бенфики».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости