Флик про 1:0 с «Бенфикой»: «Я горд, после 22-й минуты «Барселона» играла вдесятером и показала прекрасный командный футбол»
Ханс-Дитер Флик доволен победой в меньшинстве над «Бенфикой» (1:0).
«Я горд, после 22-й минуты мы играли вдесятером и показали прекрасный командный футбол.
Сегодня наш вратарь был хорош. Мы отлично сыграли, защищались как единое целое.
Педри играет на потрясающем уровне. Мы рады, что он с нами.
Нам пришлось выбирать, кого заменить [после удаления Пау Кубарси], это никак не связано с игрой Ольмо. И мы сделали верный выбор», – сказал главный тренер «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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