Флик про 1:0 с «Бенфикой»: «Я горд, после 22-й минуты «Барселона» играла вдесятером и показала прекрасный командный футбол»

Ханс-Дитер Флик доволен победой в меньшинстве над «Бенфикой» (1:0).

«Я горд, после 22-й минуты мы играли вдесятером и показали прекрасный командный футбол.

Сегодня наш вратарь был хорош. Мы отлично сыграли, защищались как единое целое.

Педри играет на потрясающем уровне. Мы рады, что он с нами.

Нам пришлось выбирать, кого заменить [после удаления Пау Кубарси ], это никак не связано с игрой Ольмо . И мы сделали верный выбор», – сказал главный тренер «Барселоны».