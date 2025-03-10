«Ливерпуль» выиграет АПЛ с вероятностью 99,5%. Шансы «Арсенала» – 0,5% (Opta)
«Ливерпуль» почти наверняка выиграет АПЛ, показал суперкомпьютер.
Команда Арне Слота лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 70 очков после 29 игр. «Арсенал» идет вторым с 55 баллами и имеет один матч в запасе.
Суперкомпьютер Opta показал, что мерсисайдцы завоюют титул с вероятностью 99,5%. Шансы лондонцев занять первое место оценены в 0,5%. У других команд – 0,0%.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Analyst
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