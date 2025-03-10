«Ливерпуль» выиграет АПЛ с вероятностью 99,5%. Шансы «Арсенала» – 0,5% (Opta)

«Ливерпуль» почти наверняка выиграет АПЛ, показал суперкомпьютер.

Команда Арне Слота лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 70 очков после 29 игр. «Арсенал » идет вторым с 55 баллами и имеет один матч в запасе.

Суперкомпьютер Opta показал, что мерсисайдцы завоюют титул с вероятностью 99,5%. Шансы лондонцев занять первое место оценены в 0,5%. У других команд – 0,0%.